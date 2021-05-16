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Giriş Tarihi: 17.5.2021 05:40

Otomobil otobüs durağına girdi: 1 yaralı

DHA
Otomobil otobüs durağına girdi: 1 yaralı

'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza anında otobüs durağında kimsenin olmaması olası bir ölüm yada yaralanmayı önlerken, otomobil sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu

Kaza, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. 06 RUZ 47 plakalı otomobil, Arnavutköy Fatih Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce kaldırıma ardından da otobüs durağına çarparak durabildi. Yanındaki arkadaşı ile birlikte kaza yapan otomobilden çıkan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsünün hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazanın gerçekleştiği anda otobüs durağında kimsenin olmaması olası bir ölüm yada yaralanmayı önledi.

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Otomobil otobüs durağına girdi: 1 yaralı
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