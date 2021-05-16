Özellikle bu illerde görülüyor! Koronavirüs kadar tehlikeli... Uzmanlardan KKKA uyarısı geldi!

Başlangıç belirtileri benzerlik gösteren her iki hastalığın bulaşma yolları ve korunma önlemlerinin farklı olduğuna dikkati çeken Baykam, şöyle devam etti:

"KKKA, Kovid-19 gibi önemli ve ölümcüllük oranı daha yüksek bir hastalık. Kovid-19'la mücadele için sürekli maske, sosyal mesafe, el hijyeninden bahsettik. Bir benzetme yaparak 'sosyal mesafe' kuralını kenelere karşı uygulamak da herhalde KKKA hastalığından korunmak adına alınabilecek en önemli önlemdir diye düşünebiliriz. Bu söylem, toplumun dikkatini çekerek bilinçli davranmaları açısından önemli. Kenenin vücuda gelmesini önleyecek tedbirler alınmalı. Kene, çıplak cilde yürüyüp tutunacağından ayaktan itibaren kapalı giysilerle ya da paçaların çorap içine sokulmasıyla bu süreç önlenebilir."

"TAM KAPANMA" SONRASINDA DOĞAYA AÇILMA KKKA VAKALARINDA ARTIŞA NEDEN OLABİLİR

Baykam, bugünlerde tarımsal alanlarda, hayvancılık yapılan bölgelerde bulunanların yanı sıra Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmanın sona ermesiyle insanların doğaya açılabileceği, bunun da KKKA vakalarında artışa neden olabileceğine işaret etti.

Kovid-19'a karşı gösterilen duyarlılığın kenelere karşı da gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Baykam, şunları kaydetti:

"Gün içinde tarla, bahçe, hayvan otlatılan yerlerde mutlaka önlem alarak kene temasının önlenmesi gerekiyor. Eve dönüşte ise mutlaka vücudumuzu kontrol etmeli, kene tutunması varsa vakit kaybetmeden mutlaka pens veya elle teması önleyen kumaş ya da kağıt ile kısa sürede keneyi çıkartmalıyız. Yakında bir sağlık merkezi varsa hızla orada da kenenin usulüne uygun çıkarılmasını sağlayabiliriz ama sağlık merkezi uzak ise oraya gitmek için zaman harcamamalı, kenenin vücutta kalma süresini en aza indirmeliyiz. Çıkartırken kesinlikle çıplak elle temas edilmemesi çok önemli. Tam kapanmanın yaşandığı bu günlerde tabii ki herkes, bir sonraki döneme, normal döneme geçerken kendilerini bağda, bahçede, tarlada, daha özgür hissettiği yerlerde görmek isteyecek. Buralara daha çok akın olabileceğini düşünüyoruz. İşte bu süreçte mutlaka önlemleri alarak kene teması konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle hayvancılığın yapıldığı alanlarda, özellikle endemik bölgelerde kene ile sosyal mesafeyi koymak için gerekli önlemlerin alınması çok önemli."