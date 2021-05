Pandemi aile bağlarını güçlendirdi

KEMAL ÖZCAN (Uzman Psikolog)

SOSYAL İLİŞKİLERİN DEĞERİ ARTACAK

"İnsanın fıtratında bazı şeylerin değerinin kaybedildikten sonra anlaşılması vardır. Salgından önce insanlar sürekli bir yerlere yetişmeye çalışan koşuşturmalı bir hayat yaşıyordu. Ailece bir araya gelmek neredeyse bir özveri gibi geliyordu. Ancak şu an hemen hemen tüm aile bireyleri ya bütün günlerini bir arada geçirmek zorunda ya da istese de uzak durmak zorunda. Virüs insanlara hayatı ve hayatın anlamını sorgulattı. Her gruptan insanı etkileyen bu ölümcül virüs, sağlığın kıymetinin mal mülkle, mevki ile kıyaslanamayacağını en açık şekilde ortaya koydu. Sağlıklı bir nefesin, sevdiklerine sarılmanın, sokakta gezebilmenin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Korona virüsü bir anlamda insanlara önemli başka değerler olduğunu, bunların garanti olmadığı, her an kaybedilebileceğini öğretti. Evet bu süreçte yalnız yaşayanların sayısı arttı bazıları zorunluluktan bazıları da hastalık nedeniyle sevdiklerini kaybetmekten yalnız kaldı. Bana göre pandemi insan ilişkilerinde bir milat olacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aile bağına önem verenlerde bu bağlar daha da güçlenirken zaten zayıf aile bağı olanlarda kopmalar artabilir. Pandemi sürecinde oluşan farkındalığın aile bağlarını güçlendireceğini, maddesel zenginliklere verilen değerin yerini aile bağları ve sosyal ilişkilerin alacağını düşünüyorum."