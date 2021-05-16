Pandemi aile bağlarını güçlendirdi



EROL ERDOĞAN (İlahiyatçı-Sosyolog)

SALGINDAN SONRA SOFRALAR GENİŞLEYECEK

- Pandemi bizde zorunlu bir yalnızlık duygusuna yol açtı? Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz insan sosyalliği açısından?

- İnsan hem bireydir hem sosyal varlıktır; tek başına kalmaya da insan içine coşkuyla karışmaya da ihtiyacı vardır. Mesela, ramazan ayı her ikisini de insana yaşatır. Oruç tutmak, açlığa sabır göstermek, tövbe ve dua etmek insanın birey/kişi yönünü güçlendirirken iftar sofraları, teravihler, bayramlaşmalar, yardım organizasyonları insanın sosyal aidiyetlerini artırır. Yalnızlık, birey olmanın uç noktasıdır, uzun sürerse maddi manevi sıkıntılara yol açar. Birey olma ve sosyal varlık olmak, insanın dengelemesi gereken iki kanadıdır. Salgın süreci, insanlara bu dengeyi hatırlattı. Modern insan çoğunlukla yalnızdı, salgın süreci bazılarının yalnızlığını artırdı. Salgın döneminde hastalık, işsizlik, çalışamamak, göçmenlik, evsizlik gibi nedenlerle yalnızlığı daha derinden hissedenler de oldu, böyle kişilerin yalnızlığını gidermek için seferber olmalıyız.

- Ailenin kıymetini bu dönem daha iyi anladık mi sizce? Nasıl açıklarsınız bu durumu?

- Zamana yayılan ve sayıca çok insanı etkileyen hadiselerin insan ve toplumda oluşturdukları duygu, tutum ve davranışlar farklılık gösterir. Salgını ve hastalığı, evi ve evde olmayı, evliliği ve aileyi tanımlamaya bağlı olarak, salgın süreci, insanın aile tasavvurunda değişime dönüşüme yol açtı. Salgın süreci ve evde kalma dönemlerinde, bazılarında aile, arkadaşlık, dostluk, komşuluk gibi aidiyetlerin değerini artırdığını düşünüyorum. Bazılarında ise, aileye ve aidiyetlerine yüklediği olumuz anlamlar ve konumlandırmalardan dolayı aile belki de daha anlamsız veya sıkıcı gelmeye başlamıştır. Salgın döneminin evimizi ve ailemizi daha çok sevdirmesi için geride kalan salgın günlerinde yapacaklarımız da etkili olacaktır. Aile içi sevgi ve saygıya dikkat edilmesi, evdeki işlerin paylaşılması, aile bireylerine kendi kendine vakit geçirebilme zamanı tanınması, birlikte neşeli anlar geçirilmesi gibi...

- Hep elimizin altında gibi hissettiğimiz ailemizi bile göremez, görsek de sarılamaz, yakınlaşamaz olduk? Sizce bu süreç aile bilinci hakkında bize neler öğretti?

- Normal zamanlarda çoğu zaman alışkanlık tarzında yapageldiğimiz selamlaşmalar, hal hatır sormalar, tokalaşmalar ve sarılmaların ne derece önemli ve ne çok iyileştirici olduğunu fark ettik. Aynı masada, aynı sofrada, aynı koltukta olmanın bile çok büyük insani ihtiyaç olduğunu bir daha kavradık. Müthiş bir yeniden fark ediştir bu. Salgın bize hâl diliyle, elindekinin kıymetini bil dedi. Afetler, sıkıntılar, hastalıklar insanın tabii öğretmenleridir.

- Uzun süredir yalnız yaşamanın arttığı, büyükanne ve büyükbabalı geniş aile sayısının azaldığı söyleniyordu. Sizce pandemiden sonra her şey yoluna girdiğinde, aileye özellikle geniş aileye, aile olarak birlikte yaşamaya daha fazla bir dönüş, bir yöneliş olacak mı?

- Türkiye'de Batılı anlamda "çekirdek aile" oluşmadı, bizim aile tipimiz şu anki haliyle çekirdek-geniş aile arasında bir yerde devam ediyor. Bu durumu kandil gecelerinde, ramazan günlerinde ve bayramlarda, cenazelerde ve düğünlerde, pikniklerde ve seyahatlerde görmek mümkün. Salgın süreci, zaten çok uzak olmadığımız sülalemiz ile online iletişimde olmamızı sağladı. Aile, akraba ve hısımlarla iletişim çabası en azından bir süre daha sıcaklığını koruyacaktır. Geniş aile, sılayırahim ve memleket aidiyetine yönelik salgınla birlikte tezahür eden yüksek ilginin doğru yönetilebilmesi için, şehir, köy, konut, tarım, hayvancılık, yayla politikalarımızın gözden geçirilmesi ile sosyal, dini ve kültürel rehberliğe ihtiyaç var. Bu hususun altını birkaç defa çizmek isterim.

- Pandemi günlerinden öğrendiklerimizin aile kavramına ne gibi olumlu katkıları olacak?

- Salgında insanın insana şifalılığını ve muhtaçlığını derin bir kavrayışla fark ettiğimizin için aile başta olmak üzere hısımlık, arkadaşlık, dostluk, komşuluk gibi bizi anlamlandıran ve hayata tebessümle bakışımızı güçlendiren bağlarımızı bundan sonra daha çok önemseyeceğimizi düşünüyorum. Gittikçe yalnızlaşan modern insan için en güvenli üç sığınak var: Evi, ailesi, Yaradan'ı. Herkes evine, ailesine, Yaradan'ına dönmeli. Aile, gençlerimiz ve yaşlılarımız başta olmak üzere her yaştaki insanımız için önemini koruyor. Aileye yönelik bağlılığın ve önemsemenin gereği olarak sosyal, ekonomik, kültürel politikalarda iyileştirmeyi sağlayıcı düzenlemelerin yapılması gerekir. Mesela genç işsizlik, evlenme yaşını geciktirdiği için aileyi olumsuz etkiliyor. TV'lerdeki aile içi şiddeti, akraba kavgalarını, evlilik dışı ilişkileri normalleştirici sahneler aileyi olumsuz etkiliyor. Konut ve şehir mimarisindeki tercihler de aileyi olumlu ve olumsuz etkileme gücüne sahip. Milletimiz aile olmanın kıymetini biliyor, bu kıymet bilmenin artması ve yaşam formlarına dönüşmesi için sivil toplum kuruluşlarına, politika yapıcılara ve entelektüel zihinlere her zamankinden daha çok görev düşüyor.