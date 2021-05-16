Rahim öğretmen 50 bin ağacın dedesi oldu

Konya Ereğli'de yaşayan emekli öğretmen Rahim Demirbaş (81), bugüne kadar oluşturduğu iki ormanda 50 bin ağacı diken kişi olarak anılıyor. Şimdi de annesi Nazife Demirbaş adına üçüncü ormanı oluşturmak için kolları sıvayan Demirbaş, "Kendime ait 100 dönümlük bir arazim vardı, burada da fidan dikimine başladım. İlk etapta toplam 3 bin adet sedir, mavi selvi, ıhlamur ve alıç fidanları diktim. İnşallah bu ormanın adı 'Nazife Demirbaş Ormanı' olacak. Mezarımı da buraya kazdım. Ölünce beni buraya gömsünler" dedi.