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Giriş Tarihi: 16.5.2021

Rakip firma kurşununa ceza yağdı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Rakip firma kurşununa ceza yağdı
Silahlı saldırıya uğrayan dünyaca ünlü teknoloji markası LG'nin Türkiye temsilcisi iki Güney Koreli Baiklyun Oh ve Bokyong Park'la ilgili dava sonuçlandı. D. adlı rakip firmaya mensup 3 saldırgan, 3'er yıl 4 ay hapse mahkûm edildi. Olay, 31 Ekim 2018'de meydana geldi. Oh'a aracıyla evine giderken trafikte yolunu kesen 2 araçtan 5 el ateş edildi. 6 ay sonra Park yine trafikte 3 el ateşe maruz kaldı. Savcılık, saldırganları tespit etti. Silahlı eylemi, azmettirilerek gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler hakkında "Silahla Yağma" ve "Silahla Birden Fazla Kişi ile Tehdit" suçundan dava açıldı. Şüpheliler Deniz A., Mevlüt A. ve Berat A.'ya "Oh saldırısı" için 2'şer yıl 6 ay, "Park saldırısı" için de 1'er yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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Rakip firma kurşununa ceza yağdı
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