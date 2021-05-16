Lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak sorusu, tam kapanmanın sonuna gelinirken merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme genelgesi yayımlandı ve kafelerin, restoranların, lokantaların durumu netlik kazandı. Bilindiği gibi, yeme içme yerleri tam kapanma sürecinde online sipariş ile müşterilerine ulaşıyordu. Hâl böyle olunca, mekanlar ne zaman açılacak sorusu günlerdir araştırılıyordu.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliklerine "Kademeli Normalleşme" genelgesi gönderildi. Genelgede, yeme içme mekanlarının çalışma sistemleri düzenlendi. Bu gelişme ile beraber, restoranlar, lokantalar ve kafeler yarın açılıyor mu konusu en çok merak edilenler arasında yerini aldı.
İşte, restoranlar ve kafeler açıldı mı konusuyla ilgili bilgiler ve İçişleri'nin genelgesi
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde, "Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde ilgili tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir." ifadeleri yer aldı.
YEME-İÇME YERLERİ
Yeni genelgede yer alan kararlar şöyle;
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,