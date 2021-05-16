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Giriş Tarihi: 16.5.2021 12:57

'da tacizci dehşeti! Önce laf attı sonra...

DHA
Sakarya'da tacizci dehşeti! Önce laf attı sonra...

'da iğrenç ve dehşet dolu bir olay yaşandı. Bisikletiyle gezen bir kişi, balkonda oturan kadınlara laf attı. Aynı kişi, kendisine tepki gösteren adamı ise bıçakla yaralayıp kaçtı...

Sakarya'da tacizci dehşeti yaşandı. Korkunç olay öğle saatlerinde, Şehit Sinan Gümüştaş Sokak'ta meydana geldi. Bisikletiyle gezen ve balkonda oturan kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, kadınların oturduğu apartmandan çıkan ismi öğrenilemeyen kişiyle kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine saldırgan, bu kişiyi bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Toyota Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Sakarya'da tacizci dehşeti! Önce laf attı sonra...
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