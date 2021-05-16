Sakarya'da tacizci dehşeti! Önce laf attı sonra...

Sakarya'da tacizci dehşeti yaşandı. Korkunç olay öğle saatlerinde, Şehit Sinan Gümüştaş Sokak'ta meydana geldi. Bisikletiyle gezen ve balkonda oturan kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, kadınların oturduğu apartmandan çıkan ismi öğrenilemeyen kişiyle kavga etmeye başladı.
Kavganın büyümesi üzerine saldırgan, bu kişiyi bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Toyota Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılan kişi tedavi altına alındı.
Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.