Şampiyonluk kutlamalar polise takıldı

Türkiye Süper ligi'nde kıran kırana geçen maçların sonucunda kazanan Beşiktaş oldu. Şampiyonluk sonrası Beşiktaşlı taraftarların sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafeyi ihlal etmemeleri için Emniyet her köşe başında denetim noktası oluşturdu. Denetimlere bütün emniyet katılım gösterirken, noktalardan geçen her araç durduruldu. Araçlarda bulunan kişilere muafiyet belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde sokağa izinsiz çıktıkları tespit edilen vatandaşlara idari para cezası kesildi.