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Giriş Tarihi: 16.5.2021 11:31

Şampiyonluk kutlamalar polise takıldı

ABBAS ÇAKAR
Şampiyonluk kutlamalar polise takıldı

'ın şampiyonluğu sonrası oluşabilecek sokağa çıkma yasağı ihlallerinin önlemek amacıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü kentin değişik noktalarında tedbirler aldı. Kısıtlamaya ve uyarılara rağmen kutlama yapmak isteyenler polise takıldı.

Türkiye Süper ligi'nde kıran kırana geçen maçların sonucunda kazanan Beşiktaş oldu. Şampiyonluk sonrası Beşiktaşlı taraftarların sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafeyi ihlal etmemeleri için Emniyet her köşe başında denetim noktası oluşturdu. Denetimlere bütün emniyet katılım gösterirken, noktalardan geçen her araç durduruldu. Araçlarda bulunan kişilere muafiyet belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde sokağa izinsiz çıktıkları tespit edilen vatandaşlara idari para cezası kesildi.

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Şampiyonluk kutlamalar polise takıldı
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