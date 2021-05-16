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Giriş Tarihi: 16.5.2021 08:41 Son Güncelleme: 16.5.2021 08:49

Şampiyonluk kutlamasında taraftarlar birbirine girdi

İHA
Şampiyonluk kutlamasında taraftarlar birbirine girdi

'da kısıtlamaya rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıkan taraftarlar, diğer taraftarlarla tekme tokat kavga etti. Olaya çok sayıda polis müdahale etti. Kavga etme anı anbean kameralara yansıdı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek 16. lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle, siyah-beyazlı taraftarlar Türkiye'nin olduğu gibi Bursa'nın da birçok noktasında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddelere çıkarak kutlama yaptı.

Yurdun birçok noktasında kutlamalar polisin uyarısı ve müdahalesiyle dağılırken, İnegöl ilçesinde Beşiktaş ve diğer taraftarlar karşı karşıya geldi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Kutlama yapmak için sokağa çıkan taraftarlar, polisin ve bekçilerin müdahalesiyle karşılaştı. Karşı karşıya gelen taraftarlar bir anda tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Beşiktaşlı taraftarlar ile diğer taraftarlar arasında arbede yaşarken, olaya çok sayıda polis müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik güçleri taraftarları ulaştırarak evlerine gitmesini sağladı.

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Şampiyonluk kutlamasında taraftarlar birbirine girdi
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