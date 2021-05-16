Şans Topu sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Online ile 16 Mayıs bugün Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu meraklısının heyecanlı bekleyişi, 16 Mayıs 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları ile birazdan son bulacak. Milli Piyango Online tarafından çarşamba ve pazar olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 16 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 MAYIS MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

16 Mayıs Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.30'da yapılacak ve ardından Şans Topu sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen iki kişi olmuş ve büyük ikramiye 654 bin TL kazandırmıştı.

İşte, Şans Topu sonuçları ve bugünün kazanan numaraları...