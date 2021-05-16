Şantiyede bulaşan virüs için soruşturma

Hemşire babalarını Kovid- 19 nedeniyle kaybeden Dobur Ailesi, babalarının görev yaptığı inşaat firması yetkililerinden şikayetçi oldu. İddiaya göre; hemşirelikten emekli Hayri Dobur, İstanbul Ataşehir Finans Merkezi inşaat şirketinde revirde çalışıyordu. Sık sık ailesine "Firmada binlerce işçi var. Revire her gün çok sayıda işçi geliyor. Virüsü size bulaştırmaktan korkuyorum" dedi. Geçen yıl nisanda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında inşaatın şantiye bölümündeki konteynerde konakladı. Şantiye şefi Ahmet M.'nin zorlamasıyla başka bir çalışanla kalacağını öğrendi. Duruma itiraz etti. O kişinin pozitif olduğunu söyledi fakat sonuç değişmedi. Virüs taşıyan hastayla aynı ortamda bir süre geçiren hemşire, birkaç saat sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Dobur'a yapılan test de pozitif çıktı. Nefes darlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan yaşlı adam, bir aylık tedavinin ardından hayatını kaybetti. Eşi Hayriye Dobur geçen gün savcılığa gitti. Avukatı Akif Çeliker aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Dobur Ailesi, hemşirenin hasta çalışanla aynı ortamda yaşamaya mahkûm edilmesi nedeniyle virüs kaptığını ve ölümünde şantiye görevlilerinin suçu olduğunu ileri sürdü. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.