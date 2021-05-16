Şantiyede bulaşan virüs için soruşturma

Hemşirlikten emekli olan Hayri Dobur, Ataşehir Finans Merkezindeki bir inşaat şirketinde mesleğini yapmaya devam ediyordu. Geçtiğimiz yıl tüm Dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 virüsü nedeniyle yaşlı adam da büyük bir endişe yaşıyordu. Çünkü çalıştığı inşaat firmasında binlerce işçi vardı. Yaşlı adam her gün ailesine virüs bulaştırmaktan korktuğunu dile getiriyordu. İnşaat çalışanlarından her gün yüzlerce kişi revire gelip çeşitli COVID-19 belirtileri göstermeye başlamıştı.

TESTİ POZİTİF İŞÇİYLE AYNI YERDE KONAKLATTILAR

Geçtiğimiz yıl 23-26 Nisan arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle inşaatın şantiye bölümündeki bir konteynerde konaklayan yaşlı adam, burada şantiye şefinin zorlamasıyla başka bir çalışanla kalacağını öğrendi. Duruma itiraz eden Hayri Dobur, çalışanın COVID-19 virüsü taşıdığını belirtip, duruma itiraz etti. Fakat çalışan, konteynere çoktan yerleşmişti.

ENTÜBE OLDU, HAYATINI KAYBETTİ

Virüs taşıyan diğer hastayla aynı ortamda birkaç saat geçiren hemşir, daha sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Dobur'a yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı. Bir süre sonra çektiği nefes darlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan yaşlı adam, bir aylık tedavi ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hemşir Dobur'un eşi Hayriye Dobur geçtiğimiz günlerde savcılığa Avukatı Akif Çeliker aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Dobur ailesi Hayri Dobur'un COVİD-19 vakalı başka bir çalışanla aynı ortamda yaşamaya mahkûm edilmesi nedeniyle virüsü kaptığını ve ölümünde şantiye görevlilerinin suçu olduğunu ileri sürdü. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.