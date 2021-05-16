17 MAYIS'TA ŞEHİRLER ARASI YASAK BİTİYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayımladığı bayram mesajında tam kapanma sürecine değindi. Koca açıklamasında, "Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum." dedi. Fahrettin Koca, böylelikle 17 Mayıs'ta bitmesi beklenen tam kapanma sonrasındaki normalleşme sürecine vurgu yaptı.

SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerine yer vermişti. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısında seyahat kısıtlaması dahil diğer tedbirlerin de konuşulacağı ön görülüyor. Ancak seyahat kısıtlamasının tam olarak son bulacağı tarih henüz açıklanmış değil.