17 Mayıs sonrası normalleşme adımları merakla beklenirken kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması da öngörülüyor. Bunlar arasında yer alan şehirler arası seyahat yasağı kısıtlaması da bu kapsamda merak edilen konulardan biri oluyor. Binlerce vatandaş, tam kapanmanın bitmesine az bir zaman kala "Seyahat yasağı ne zaman bitecek, 17 Mayıs'ta bitiyor mu? Tam kapanma sonrası şehirler arası seyahat yasağı kalkıyor mu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladılar. İşte seyahat yasağı ne zaman bitecek sorusunun yanıtı ile son gelişmeler!
KADEMELİ NORMALLEŞMEDE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKIYOR MU?
İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen genelgede, şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son durum açıklandı. Genelgeye göre 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşmeye gidilecek. Akşam saat 21:00'dan sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan saat ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.
17 MAYIS'TA ŞEHİRLER ARASI YASAK BİTİYOR MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayımladığı bayram mesajında tam kapanma sürecine değindi. Koca açıklamasında, "Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum." dedi. Fahrettin Koca, böylelikle 17 Mayıs'ta bitmesi beklenen tam kapanma sonrasındaki normalleşme sürecine vurgu yaptı.
SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerine yer vermişti. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısında seyahat kısıtlaması dahil diğer tedbirlerin de konuşulacağı ön görülüyor. Ancak seyahat kısıtlamasının tam olarak son bulacağı tarih henüz açıklanmış değil.