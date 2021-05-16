Silivrililer isyan etti! Kanalizasyon suyu denize akıyor

"GÜMÜŞYAKA'NIN KANALİZASYON SUYUNUN YARISI BURAYA AKIYOR"

Bölge sakinlerinden İstek Tahtacı ise, "Gümüşyaka'nın yüzde 50'sinin lağımının aktığı yer. Lağımlar buraya akıyor. Hepsi iptal durumda çalışmıyor. Tıkalı olduğundan dışarı taşıyor. Yer altı da tıkalı, sudan ve denizden çalışılamıyor, müdahale edilemiyor. Çoluk çocuk burada hastalık sahibi oluyor" ifadelerini kullandı.

"DENİZE GİRDİĞİN GİBİ PİSLİKLER ÜSTÜNE YAPIŞIYOR"

Denize girmek için gelen Berk Göktepe, "Denize gireceğiz de lağımın içine gireceğiz. Lağım buradan akıp akıp duruyor. Yapacak bir şey yok. Denizin dibinde oturuyoruz ama pisliği buralarda. Girdiğin gibi pislikler direkt yapışmaya başlıyor" dedi.