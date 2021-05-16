Şişli’de ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI



Kaza sırasında aracıyla olay yerinden geçerken yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen Ortopedi Doktoru Ahmet Keskin, "Benim önümden ilerleyen taksi vardı ve karşı şeritten gelen araç sanırım hızını alamadı ya da dengesi kaybederek tam virajı alamayıp kafa kafaya girdiler. Hemen önümde olduğu için ben de inip müdahale etme gereksinimi duydum. Prof. Dr. Cemil Taşçoğlu Hastanesi'nde ortopedi doktoruyum. Genel durumu iyi olmayan taksi şoförünü gördüm. Arka kısımda aile vardı, kadın gebeymiş kendileri Suriyeli bir aileydi. Bir de küçük 2 yaşlarında bir kızı vardı ve kızın el bileklerinde bir kırık vardı ama kadın gebe olduğu için ilk müdahaleyi ona yaptık. Daha sonra taksi şoförünü aldık araçtan dumanlar çıktığı için. Travma şekline uygun olarak kişileri araçlardan çıkardık. Diğer araçtaki hanımefendiye de ilk müdahalede sorulabilecek soruları sorup onu da güvenli bir şekilde çıkarttık'' diye konuştu.