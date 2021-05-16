Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu!

KAMU KURUMLARINDAKİ MESAİ UYGULAMALARI

- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması,

- Uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilmesi,

EĞİTİM/OKULLAR

- Kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edebilmeleri,

- Diğer okul ve sınıf seviyeleri için MEB'in açıklamasına uygun hareket edilmesi,

STK, SENDİKA, MESLEK KURULUŞLARI TOPLU ETKİNLİKLER

- STK, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklerine dair kısıtlamanın 1 Haziran'a kadar uzatılması,

NİKAH VE DÜĞÜNLER

- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi,

SOSYAL BAKIM YERLERİNDEKİ ZİYARETÇİ KISITLAMASI

- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlamasının 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması,