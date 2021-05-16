Son dakika... 3 saatlik dehşette şok detay! Babasını öldürüp 8 kişiyi yaralamıştı...

Son dakika haberi... İzmit İlçesine bağlı Bayraktar Köyünde, akşam saat 17.30 sularında meydana gelen olayda, cinnet getiren Edip Bayram(33), babasını öldürdü. Annesini rehin aldı ve 2 kuzeni ile 3 askeri ve 2 komşusunu olmak üzere toplam 8 kişiyi yaraladı. Bayram, Polis Özel Harekât ve Jandarmanın operasyonu sonucu, ayağından vurularak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.
KÖY SAKİNLERİ İHBAR ETTİ
Köyde panik yaşanmasına neden olan ve yaklaşık 3 saat boyunca devam eden olayın ayrıntıları ise, zanlının yakalanması sonrasında ortaya çıktı. İddialara göre evinin önünde havaya ateş açan Edip Bayram'dan, köy sakinleri rahatsız oldu. 156'yı arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerini gören Bayram, ekiple tartıştı. Tartışma esnasında bir anda çlıgına dönen Bayram, Jandarmanın üzerine de ateş açtı. Hiç beklemedikleri bir anda saldırıya uğrayan jandarma ekibinden 1 Astsubay ile 2 uzman erbaş bu esnada yaralandı.
BABASINA ART ARDA ATEŞ AÇTI
2006 yılında, öz amcası Hüseyin Bayramı öldüren ve 3 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Edip Bayram'ın, jandarmaya ateş açtığı sırada tarladan eve döndüğü öğrenilen babası Ali Bayram, olayları öğrenince şaşkına döndü. Oğluna "Oğlum sen ne yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun?" şeklinde uyarması üzerine babası ile tartışan Edip Bayram, ona da art arda ateş etmeye başladı. Oğlunun tüfeğinde çıkan saçmalar ile Ali Bayram, kanlar içerisinde yere yığıldı.
KUZENLERİNİ VURDU
Bu esnada Edib Bayram'ın açtığı ateş sonucu saçmalar ile yaralanan ve olay yerinden uzaklaşan Jandarma ekiplerinin bildirmesi üzerine, olay yerine takviye ekipler ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan oldukça öfkeli olan Edip Bayram, bu sırada evlerinin hemen yanında oturan ve 2006 yılında öldürdüğü amcası Hüseyin Bayram'ın çocukları olan öz kuzenleri Cafer ve Hüseyin'i de açmış olduğu ateş sonucu hafif yaraladı.
EVİN ETRAFI ÇEVRİLDİ
Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarında önlem alarak Bayram ailesinin yaşadığı evin etrafını çevirdi. Bu esnada genci sakinleştirmeye çalışan köy muhtarı Ali Cevat Tomardur ile komşusu Ercan Aslan'da ateş açılması sonucu hafif yaralandı. Olay yerine zırhlı araçlar ile birlikte Polis Özel Harekât ekipleri sevk edildi.
AYAĞINDAN VURULDU
Yapılan tüm ikna çabalarına karşın Edip Bayram, etrafa ateş açmaya devam edince, ilk olarak drone ile Bayram ailesinin evi ve çevresi incelendi. Ardından Polis Özel Harekat ekipleri, Kocaeli İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanında koordinesinde zırhlı araçlar ile saldırganın annesi Seher Bayram'ı da rehin tuttuğu eve baskın gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda Edip Bayram ayağından vurularak etkisiz hale getirildi ve önce bir jandarma aracına ardından ise ambulansa alındı. Yapılan müdahalesi sonrası Bayram gözaltına alındı.
PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI İDDİASI
Şahsın evde rehin tuttuğu annesinin ise hafif yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganın vurduğu ve olayın ilk dakikalarında hayatını kaybeden babası Ali Bayram ise yapılan incelemeler sonrası morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Jandarmanın başlattığı soruşturma ise çok yönlü olarak devam ederken, sosyal medya hesabında silah ve bıçaklarlar fotoğrafları bulunan Edip Bayram'ın psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.