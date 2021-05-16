Son dakika... 3 saatlik dehşette şok detay! Babasını öldürüp 8 kişiyi yaralamıştı...

KÖY SAKİNLERİ İHBAR ETTİ

Köyde panik yaşanmasına neden olan ve yaklaşık 3 saat boyunca devam eden olayın ayrıntıları ise, zanlının yakalanması sonrasında ortaya çıktı. İddialara göre evinin önünde havaya ateş açan Edip Bayram'dan, köy sakinleri rahatsız oldu. 156'yı arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerini gören Bayram, ekiple tartıştı. Tartışma esnasında bir anda çlıgına dönen Bayram, Jandarmanın üzerine de ateş açtı. Hiç beklemedikleri bir anda saldırıya uğrayan jandarma ekibinden 1 Astsubay ile 2 uzman erbaş bu esnada yaralandı.