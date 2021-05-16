Son dakika: Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam'ı tacizle suçlamışlardı! Flaş gelişme!

Son dakika:İtalya'da Accademia Chigiana'dan onur diploması alan, Devlet Senfoni Orkestrası şefi Emin Güven Yaşlıçam'ın evinde hizmetli olarak çalışan Özlem Savut, sanatçının kendisini taciz ettiğini öne sürmüş, savcılık da Yaşlıçam hakkında "basit cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarında Asliye Ceza Mahkemesinde dava açmıştı. Savcılığın hizmetli ile şoför hakkında ise sanatçıya yönelik "şantaj", "kasten yaralama", "ölümle tehdit" ve "hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanmak" suçlarından soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı. Şantaj soruşturmanın sanatçı Emin Güven Yaşlıçam ile eşi Deniz Yaşlıçam'ın yaptığı suç duyurusu üzerine açıldığı öğrenildi.
ŞANTAJA BOYUN EĞMEDİLER
İddiaya göre, orkestra şefinin evinde hizmetli olarak çalışan Özlem Savut, şoför Serkan Güner ile evlilik dışı ilişki yaşıyordu. Evli olan şoför Güner'in eşi bu ilişki konusunda hem evin hanımı Deniz Yaşlıçam'ı arayıp şikayette bulundu hem de sosyal medyadan hizmetli ile tartıştı. Sanatçı Emin Güven Yaşlıçam da uyarılara rağmen samimi hareketler sergileyen, iş ortamında laubali davranışlarda bulunup işlerini savsaklayan hizmetli ve şoförü, işine son vereceği konusunda uyardı. İddiaya göre, şoför Serkan Güner ile hizmetli Özlem Savut kendilerini işten çıkarırsa sanatçıyı tacizci diye suçlayacaklarını söyleyerek tehdit etti. Sanatçı Yaşlıçam "Bugüne kadar yanımda onlarca personel çalıştı, yüzlerce öğrenci geldi gitti. Beni herkes bilir" diyerek şantaja boyun eğmedi. Güner, "Biz birbirimize şahitlik yaparsak o zaman görürsün, itibarın biter" diyerek sanatçıya yumruk attı. Yaşlıçam'ın burnu kanamaya başlayınca Güner ve Savut telaşla evi terk etti. 11 Ocak'ta meydana gelen bu olay üzerine Yaşlıçam, eşi ile görüşüp hizmetli ve şoförün işine son verme kararı aldı.
TEHDİT İDDİASI
Şoför Serkan Güner işten çıkarılmasına rağmen aracı teslim etmedi. Sigorta şirketince araçla ilgili çalıntı ihbarı yapılırken şoför Güner, sanatçının eşini arayarak "Beni işten çıkartamazsın. Şayet beni işten çıkartırsan seni de, aileni de mahvederim. İşten de çıkmıyorum, şirket aracını da teslim etmiyorum. Hem bizi işten çıkartırsanız Özlem, Güven bey hakkında taciz suçundan şikayette bulunacak. Ben de, ona şahitlik yapacağım. Gerekirse, sahte darp raporu da alacağız" diyerek, şantaja devam etti.
Yaşlıçam ve eşi, 13 Ocak'ta polis merkezine giderek şantaj ve tehdit suçlamasıyla hizmetli ve şoförden şikayetçi oldu. Aynı gün, Savut ile Güner de taciz iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesini vermeden önce de dilekçe formunu sanatçıya gönderip tekrar şantaj yaptı.
Savut ve Güner son kez, işe geri alınıp istedikleri parayı vermedikleri takdirde Yaşlıçam'ın Savut'u taciz iddiasıyla şikayette bulunacaklarını bildirdi. Sanatçı ise geri adım atmadı. Hizmetli ve şoför hakkındaki soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.