Son dakika: Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam'ı tacizle suçlamışlardı! Flaş gelişme!

ŞANTAJA BOYUN EĞMEDİLER

İddiaya göre, orkestra şefinin evinde hizmetli olarak çalışan Özlem Savut, şoför Serkan Güner ile evlilik dışı ilişki yaşıyordu. Evli olan şoför Güner'in eşi bu ilişki konusunda hem evin hanımı Deniz Yaşlıçam'ı arayıp şikayette bulundu hem de sosyal medyadan hizmetli ile tartıştı. Sanatçı Emin Güven Yaşlıçam da uyarılara rağmen samimi hareketler sergileyen, iş ortamında laubali davranışlarda bulunup işlerini savsaklayan hizmetli ve şoförü, işine son vereceği konusunda uyardı. İddiaya göre, şoför Serkan Güner ile hizmetli Özlem Savut kendilerini işten çıkarırsa sanatçıyı tacizci diye suçlayacaklarını söyleyerek tehdit etti. Sanatçı Yaşlıçam "Bugüne kadar yanımda onlarca personel çalıştı, yüzlerce öğrenci geldi gitti. Beni herkes bilir" diyerek şantaja boyun eğmedi. Güner, "Biz birbirimize şahitlik yaparsak o zaman görürsün, itibarın biter" diyerek sanatçıya yumruk attı. Yaşlıçam'ın burnu kanamaya başlayınca Güner ve Savut telaşla evi terk etti. 11 Ocak'ta meydana gelen bu olay üzerine Yaşlıçam, eşi ile görüşüp hizmetli ve şoförün işine son verme kararı aldı.