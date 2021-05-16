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Giriş Tarihi: 16.5.2021 12:12

SON DAKİKA! 'da dehşet! Otomobilde sevgilisiyle birlikteydi... Kızın ailesi nehre atıp taşladı!

İHA
SON DAKİKA! Sakarya'da dehşet! Otomobilde sevgilisiyle birlikteydi... Kızın ailesi nehre atıp taşladı!

Akıllara durgunluk veren olay ’nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Kız arkadaşıyla birlikte otomobilde zaman geçiren genç, kızın ailesinin saldırısına uğradı. Gözü gönmüş aile üyeleri, genç adamı dövmekle yetinmeyip genci nehre atıp ardından taş yağmuruna tuttu. Boğulma tehlikesi geçiren gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği anların görüntüsü ise dehşete düşürdü.

Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi kenarından geçen Sakarya Nehri'nde 3 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Samet Ç. (29) nehir kenarında araç içerisinde kız arkadaşıyla konuştuğu esnada kızın yakınları geldi. Araçtan zorla indirilen genç, kızın yakınları tarafından darp edildikten sonra nehre atıldı. Nehirde boğulma tehlikesi geçiren gence aldırış etmeyen şahıslar, gencin üzerine taş atmaya başladı. Yardım çığlıkları üzerine şahıslar bölgeden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Samet Ç., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

ÇARESİZ BEKLEYİŞ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Adapazarı ilçesinde kız arkadaşının yakınları tarafından darp edilerek nehre atıldığı iddia edilen gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği anların görüntüsü ortaya çıktı. Darp edildikten sonra nehre atılan ve boğulma tehlikesi geçiren gencin ölümün kıyısında çaresiz bekleyişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, gencin nehir kıyısında toprağa tutunması, polis ve sağlık ekibinin genci kurtarmaya çalışması yer alıyor.

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SON DAKİKA! Sakarya'da dehşet! Otomobilde sevgilisiyle birlikteydi... Kızın ailesi nehre atıp taşladı!
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