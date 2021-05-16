Yüzme havuzları ve spor salonları ne zaman açılacak sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Tam kapanma sürecinde vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için bu işletmelerin faaliyetleri geçici olarak sonlandırıldı. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta bitecek olması ile beraber yüzme havuzlarının ve spor salonlarının durumu da merak konusu oldu. Öyle ki, yüzme havuzları ve spor salonları açıldı mı sorusu, sık sık araştırılmaya başlandı. Kademeli normalleşme sürecinde spor salonları açılacak mı diye araştırıldı.

YÜZME HAVUZLARI VE SPOR SALONLARI AÇILDI MI?

Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyordu. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak. İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme genelgesi yayımlandı ve spor salonlarının durumu da netlik kazandı.

İşte, fitness salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı konusuyla ilgili bilgiler