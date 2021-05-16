Yüzme havuzları ve spor salonları ne zaman açılacak sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Tam kapanma sürecinde vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için bu işletmelerin faaliyetleri geçici olarak sonlandırıldı. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta bitecek olması ile beraber yüzme havuzlarının ve spor salonlarının durumu da merak konusu oldu. Öyle ki, yüzme havuzları ve spor salonları açıldı mı sorusu, sık sık araştırılmaya başlandı. Kademeli normalleşme sürecinde spor salonları açılacak mı diye araştırıldı.
Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyordu. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak. İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme genelgesi yayımlandı ve spor salonlarının durumu da netlik kazandı.
İşte, fitness salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı konusuyla ilgili bilgiler
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde, "Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde ilgili tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir." ifadeleri yer aldı. Sokağa çıkma yasağı saatleri ve seyahat kısıtlaması ile ilgili detaylar da yeni genelgeyle birlikte belli oldu.
Genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis olarak hizmet verebilecek.
Diğer işyerleriyle ilgili olarak ise, 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe veya salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ile tematik parklar gibi işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edileceği bildirildi.