Yüzme havuzları ve spor salonları ne zaman açılacak sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Tam kapanma sürecinde vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için bu işletmelerin faaliyetleri geçici olarak sonlandırıldı. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta bitecek olması ile beraber yüzme havuzlarının ve spor salonlarının durumu da merak konusu oldu. Öyle ki, yüzme havuzları ve spor salonları 17 Mayıs'ta açılacak mı sorusu, sık sık araştırılmaya başlandı.

YÜZME HAVUZLARI VE SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyor. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak.

İşte, fitness salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı konusuyla ilgili bilgiler