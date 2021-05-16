Süper Loto sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Online ile 16 Mayıs bugün Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 16 Mayıs 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları ile birazdan sona erecek. Milli Piyango Online tarafından salı, perşembe ve pazar olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 16 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 16 Mayıs bugün Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 MAYIS MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

16 Mayıs Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak ve ardından Süper Loto sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 12 milyon 337 bin TL devretmişti.

Süper Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;