‘Taciz’ iddiasına ‘şantaj’ davası

Dünyaca ünlü orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam'ın kendisini taciz ettiğini öne süren hizmetlisi ile şoförü hakkında şantaj soruşturması yürütüldüğü ortaya çıktı. Tacizle suçlanan Yaşlıçam ile eşinin suç duyurusu üzerine açılan soruşturmada, hizmetli Özlem Savut ile şoför Serkan Güner'in evlilik dışı ilişki yaşadığı, iş ahlakına aykırı hareket ettikleri için işten çıkarılınca sanatçıya şantaj yaptıkları öne sürüldü. Hizmetli ve şoför, yanında çalıştıkları orkestra şefine karşı "şantaj", "kasten yaralama", "ölümle tehdit" ve "hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanmakla" suçlanıyor.