Tam kapanma tedbirleri işe yaradı, Kırıkkale’de vakalar düştü

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) farklı illere canlı bağlanarak tam kapanma tedbirleri ile ilgili bilgi aldı.

Erdil, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile de görüştü. Sezer, ekiplerin tam kapanma ve Ramazan Bayramı sürecinde yoğun tedbirler aldıklarını belirterek, pozitif vaka sayılarında düşüş yaşandığını bildirdi.

"POZİTİF VAKA SAYILARI ORANTILI BİR ŞEKİLDE DÜŞTÜ"

Vali Sezer, "Bir taraftan da pandemi süreciyle ilgili tam kapanma sürecinde yoğun tedbirler aldık. Çok şükür ilimizde de orantılı bir şekilde pozitif vaka sayılarımız da bir düşüş yaşandı. Bu düşüş seyri de devam ediyor. Bu bizim açımızdan sevindirici. Kırıkkale sadece bir il değil aynı zamanda 43 ilin kesişim noktası. Dolayısıyla hem personel hem de araç sirkülasyonu yönünden çok yoğun bir il. Burada vaka sayısının düşürülmesi bizim açımızdan önem arz ediyor. Diğer taraftan Vefa destek ekiplerimiz bayram sürecinde yoğun bir çalışma gösterdiler. Toplamda 70 personelimiz bu süreçte bayram tatili sürecinde bine yakın çağrıya cevap verdiler. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve yine aynı şekilde sokağa çıkma kısıtlamasında kendi ihtiyaçlarını karşılamasında sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaç ve taleplerini bu dönemde karşıladılar." dedi.

"900 PERSONEL 24 SAAT ESASINA GÖRE GÖREV YAPTI"

Vali Sezer, "Bu sene ortalama 5 bin civarına düşmüş durumda. Araçlara baktığımız zaman da genelde lojistik ve yine aynı şekilde toplu ulaşımla ilgili araçlarımız yoğunlukta. Bu trafik yoğunluğu açısından çok büyük bir düşmeyi gösteriyor. Diğer taraftan maalesef 1 tane ölümlü trafik kazamız oldu. 10 tane de trafik kazamız var bayram süreci içerisinde. Burada da bizim 36 kontrol noktamız var il genelinde. Burada günlük ortalama 900 personelimiz emniyet, jandarma ve trafik personelimiz görev yaptılar. Halen de görevlerini etkin bir şekilde 24 saat esasına göre devam ettiriyorlar." şeklinde konuştu.

Programa Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses de katıldı.