Tartıştığı kardeşini bıçaklayıp öldürdü

Kilis'te bir kişi, uyuşturucuyu bırakmasını isteyen kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Ekrem Çetin mahallesinde uyuşturucu kullanma meselesi nedeniyle iki kardeş arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ağabey Mehmet Samancı, seyyar satıcılık yaparak ailenin geçimini sağlayan kardeşi Duran Samancı'yı bıçakladı. Ağır yaralanan Duran Samancı kaldırıldığı devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, katil zanlısı ağabeyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.