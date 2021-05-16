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Giriş Tarihi: 16.5.2021 14:13 Son Güncelleme: 16.5.2021 14:15

Tedbirler etkisini gösterdi! Bu ilimizde vaka sayısı yüzde 85 azaldı

İHA
Tedbirler etkisini gösterdi! Bu ilimizde vaka sayısı yüzde 85 azaldı

Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tam kapanma döneminde şehirde günlük vaka sayılarının yüzde 85 azaldığını söyledi. Vali, yaptığı açıklamada "Tedbirlere hassasiyetle uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayının başlaması ve tam kapanma kararı ile birlikte Sakarya'da alınan sıkı tedbirler meyvelerini vermeye başladı. Şehrin dört bir noktasında uygulamalar devam ederken, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından tam kapanma döneminde vaka sayısında yaşanan azalışı açıkladı.

Vali Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam kapanma döneminde günlük vaka sayılarını yüzde 85 azaltmayı başararak 110'nun altına indirdik. Tam kapanmanın son gününde ekiplerimizin yoğun ve başarılı çalışmalarını ilimiz GAMER merkezinden takip ediyoruz. Tedbirlere hassasiyetle uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Tedbirler etkisini gösterdi! Bu ilimizde vaka sayısı yüzde 85 azaldı
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