Tedbirler etkisini gösterdi! Bu ilimizde vaka sayısı yüzde 85 azaldı

Ramazan ayının başlaması ve tam kapanma kararı ile birlikte Sakarya'da alınan sıkı tedbirler meyvelerini vermeye başladı. Şehrin dört bir noktasında uygulamalar devam ederken, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından tam kapanma döneminde vaka sayısında yaşanan azalışı açıkladı.