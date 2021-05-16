Toz kavgasında ölü sayısı 4 oldu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Karaağaç köyünde bayramın 2'inci günü, uyuşturucu bağımlısı Ersin Aydemir tarafından daha önce husumeti bulunan komşularıyla giriştiği kavgada adeta dehşet yaşandı.

Tartışma sonrası evinden tüfek alan Aydeniz, önüne kim geldiyse ateş etmişti. Adil Aydeniz (66), Yavuz Aydeniz (65) ve Taner Aydeniz (27) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ünal Aydeniz (38) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Iğdır Devlet Hastanesinde bu sabah hayatını kaybeden Aydeniz ile birlikte yaşanan dehşette ölü sayısı 4'e yükseldi.