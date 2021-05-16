Trabzon'da cip alt yola devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

2'Sİ ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

Yöre halkı, kazada araçta sıkışarak yaralanan 2'si çocuk 7 kişinin yardımına koşup, durumu da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazanın haber verilmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.