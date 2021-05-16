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Giriş Tarihi: 16.5.2021 22:14

'da  alt yola devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Trabzon'da cip alt yola devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

'un ilçesi kırsal bölgedeki üst yolda seyir halinde iken kontrolden çıkarak alt yola devrilen cipteki 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Deregözü Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.Ç. idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde bulunduğu üst yoldan alt yola düşerek devrildi.

2'Sİ ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

Yöre halkı, kazada araçta sıkışarak yaralanan 2'si çocuk 7 kişinin yardımına koşup, durumu da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazanın haber verilmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Gelen sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak, ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Trabzon'da cip alt yola devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı
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