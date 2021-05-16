Trabzon’da nefes kesen soygun tatbikatı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, geniş kapsamlı tatbikat düzenledi. Gerçeği aratmayan tatbikat nefes kesti.

Tatbikatta senaryo gereği; İnönü Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi, silahlı ve yüzleri ten çoraplı 2 kişi tarafından soyuldu. Şubeden yaklaşık 200 bin Türk lirası alan soyguncular, otomobile binip kaçtı. Kaçan soyguncuları yakalamak için ekipler, harekete geçip, güzergâhlarda önlem aldı. Soyguncuların bulunduğu otomobil, soygundan 8 dakika sonra, Karşıyaka kavşağında yola serilen kapan sayesinde durduruldu.

Lastikleri patlayan araca operasyon düzenleyen ekipler, silahlı soyguncuları etkisiz hale getirerek yakaladı. Yere yatırılıp kelepçelenen soyguncular, gözaltına alınırken, poşete konulan paralar da el ekiplerce ele geçirildi. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında gerçekleştirilen ve 40 ekip, 120 personelin görev aldığı tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikat sırasında evlerinin balkonunda bulunan vatandaşlar tatbikatı heyecanla izledi.

"PANTER PLANINI UYGULAMA FIRSATI BULDUK"

Soygun tatbikatı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Trabzon Emniyet müdürü Metin Alper, "Tam kapanmanın son gününde adını 'tam kapama harekâtı' koyduğumuz bir tatbikat gerçekleştirdik. Deprem tatbikatı, yangın tatbikatı, arama kurtarma tatbikatı gibi tatbikatlar yapılıyor. Biz de Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü olarak kendi sorumluluk alanımızda kendi işlerimizle ilgili olan bir banka, döviz bürosu soygunu, kuyumcu soygunu, PTT soygunu gibi durumlarda personellerimizin bir an önce panter planını uygulama fırsatını bulduk. PTT'den soygun yapan iki suçluyu arkadaşlarımız bulunduğumuz noktaya kadar takip ettiler ve 7 dakika içerisinde uygulama noktalarımızın birisinde bulunan ekip arkadaşlarımız tarafından araçlarının önüne lastikleri delme özelliği bulunan kapan atarak durduruldu. 40 ekip, 120 personelin görev aldığı tatbikat başarıyla gerçekleştirdik. Tüm ekibi kutluyorum" dedi.

2020 yılının ilk 4 ayı ile 2021 yılının ilk 4 ayı arasında olan bazı faaliyetlerden bilgi veren Emniyet Müdürü Alper, "Geçtiğimiz yıl sadece asayiş tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 62 operasyon yapılmıştı. Bu yıl bu sayının 148 olduğunu görüyoruz. İki katından fazla bir operasyon gerçekleştirildi. Faili meçhul olaylarında geçtiğimiz yılın ilk 4 ayında 62 olay vardı, bu yılın ilk 4 ayında bu sayı 34'e indi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.