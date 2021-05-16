Trol avcılarına suçüstü

Kocaeli İzmit Körfezinde denetimlerde bulunan Kocaeli il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Ekipleri, İzmit açıklarında 10 metre uzunluğunda bir tekne olduğunu tespit etti. Teknenin durumundan şüphelenen ekiplerin yapmış olduğu kontrollerde teknede 2 trol kapısını olduğunu ve ağları ike denize atıldığını tespit etti. Teknede yakalanan O.Y. H.Y. O.Y. Z.B isimli 4 kişiye yasaklı olduğu halde Trol avcılığı yapmaları nedeniyle idari para cezası uygulandı.

TROL AVCILIĞI NEDİR?

Trol avcılığı olarak adı geçen avlama yöntemi trol ağı adı verilen torba şeklinde bir ağın tekne ile çekilerek genellikle dip balıklarının avlanmasıdır. Denizin dibini tarayarak balığı yerinden söken avcılık yönteminde, ağlar ile birlikte atılan ve Trol Kapısı adı verilen kapaklar adeta traktör ile tarla sürülüyormuşçasına çekiliyor. Ağların gözü 1 cm'den kısa olduğunda da denizin dibinde bulunan her şey zarar görülerek yerinden sökülüyor. Ayrıca büyük, küçük veya yavru tüm balıkları gözetmeksizin alıyor. Bu nedenle kaçak ve yasal olmayan bir yöntemdi.