Türk kocadan dayak iddiası: Belaruslu karım beni dövdü! Gözlerimi oymaya çalıştı!





"TÜRKİYE'DE HUKUKİ MÜCADELEMİ BAŞLATTIM"



Eşinin maddi olarak kendisini kullanmaya başladığını ifade eden Yıldırım, "Para almadan çocukları göstermediği için Belarus'ta kendime bir avukat tutup dava açtım ama bu kez de o bana karşı velayet davası açtı. Dava işleri ile uğraşırken, eşimin evliliğini ülkesine bildirmediğini, çocukların pasaportunu da evlilik dışı olarak çıkarttığını öğrendim. Çocukların kayıtları yok. Benim çocuklarım nasıl Belarus vatandaşlığı aldı, benim iznim olmadan bu ülkeden nasıl gittiler bilmiyorum. Orada görülen dava tamamıyla taraflıydı. Darp ettiği anlara ait videoları, fotoğrafları göstermeme karşın çocuklarımı çok kısıtlı sürelerle görmeme izin verildi. Ancak eşim çocukları yine de bana göstermedi. Sosyal hizmetler de mahkeme kararına rağmen bana yardımcı olmadı. Hal böyle olunca Belarus'tan İzmir'e geri döndüm. Çocuklarımı 2 yıldır görmüyorum. Büyük kızım 7 yaşına, küçük kızım 5 yaşına girdi. Onları en son 2 dakikalığına görmüştüm. Kızlarım beni görünce sarılmıştı. Büyük kızım bana 'baba artık bitti mi, annemle anlaştınız mı' dedi ama anneleri mahkemede 'çocuklarım babalarını tanımıyor' diyordu. Beni sindirmeye çalıştılar. Orada adaletin olmadığını anladım ve Türkiye'de hukuki mücadelemi başlattım. Burada bir boşanma davası açtım. Ön velayet bana verildi. Lahey Sözleşmesi çerçevesinde çocuklarımın Türkiye'ye iadesini isteyeceğim ama sonuç elde edeceğimi sanmıyorum. Çünkü orada hukuk diye bir şey yok. Yabancı babalara özellikle bu şekilde davranıyorlar" sözlerine yer verdi.