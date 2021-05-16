Uçak bileti olanlar şehirler arası seyahat yasağından muaf mı? Uçak yolcularına seyahat izin belgesi zorunluluğu kalktı!

Tam kapanma yarın bitiyor. Kabine toplantısı sonrası açıklanan kararlara göre uçak yolculuğu yapacak vatandaşların, uçak bileti satın alma işleminde şehirler arası seyahat izin belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Yasakların kalkmasının ardından, tam kapanma öncesi döneme dönüldü ve sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat yasağında benzer tedbirler uygulanmaya devam edecek. Peki, uçak bileti olanlar şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma yasağından muaf mı, bilet alımadan önce izin belgesi almak zorunluluğu var mı? İşte, THY, Pegasus ve SunExpress tarafından yapılan açıklamalar...
Türk Hava Yolları (THY), kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabileceklerini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde uygulanacak tedbirleri duyurmasının ardından açıklama yaptı.
Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüşün başladığı belirtilen açıklamada, "17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yurt içi uçuş biletlerinizi, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz uçuş biletleri ile (uçak bileti, rezervasyon görüntüsü, mobil uçuş kartı) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." denildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Pegasus Hava Yolları, "Uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibrazı ile seyahatlerini gerçekleştirebilirler" paylaşımında bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme adımları açıklandı. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Kararın ardından konuya ilişkin Pegasus Hava Yolları da sosyal medya hesabından yolculara yönelik bilgilendirme mesajı paylaştı.
Pegasus'tan konuya ilişkin bilgilendirme mesajı
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "17 Mayıs'tan 1 Haziran 2021'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibrazı ile seyahatlerini gerçekleştirebilirler" denildi.