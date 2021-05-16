SON DAKİKA

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu şekilde açıkladı:

"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız.

Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."