SON DAKİKA

Whatsapp gizlilik sözleşmesi için verilen tarihin sona ermesiyle beraber milyonlarca kullanıcı bu uygulamanın akıbetini merak etmeye başladı. Yapılan açıklamada belirli bir süre sonra uygulanmış yeni gizlilik sözleşmesinin kalıcı hale geleceği ve sözleşmeyi onaylamayanların uygulamalarının da kısıtlanacağı ifade edildi. Öte yandan "WhatsApp Sözleşmesi süresi bitti mi, hesaplar silinecek mi? WhatsApp Sözleşmesi son durum nedir, sözleşme nasıl iptal/kabul edilir?" soruları bu noktada gündeme taşındı. Akıllı telefonlarda anlık mesajlaşma, arama ve haberleşme uygulaması bilindiği üzere bu sözleşme ile büyük tepki toplamıştı.
Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu şekilde açıkladı:
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