SON DAKİKA

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Haberler Yaşam Haberleri WhatsApp Sözleşmesi süresi bitti mi, hesaplar silinecek mi? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi nasıl iptal/kabul edilir?
Giriş Tarihi: 16.5.2021 13:49 Son Güncelleme: 16.5.2021 13:50

süresi bitti mi, hesaplar silinecek mi? nasıl iptal/kabul edilir?

WhatsApp Sözleşmesi süresi bitti mi, hesaplar silinecek mi? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi nasıl iptal/kabul edilir?

Tartışma konusu haline gelen ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün de milyonlarca kişinin gündemindeki yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre; dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan haberleşme uygulaması, geçtiğimiz aylarda kullanıcılarına gönderdiği sözleşmeyi kabul etmeyen kişilerin bir müddet sonra hesaplarını aktif olarak kullanamayacağını ifade etmişti. Bu noktada “ süresi bitti mi, hesaplar silinecek mi? WhatsApp Sözleşmesi son durum nedir, sözleşme nasıl iptal/kabul edilir?” soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak şirket, blog sayfası üzerinden açıklamalarda bulundu ve merak edilen bu soruları yanıtladı.

Whatsapp gizlilik sözleşmesi için verilen tarihin sona ermesiyle beraber milyonlarca kullanıcı bu uygulamanın akıbetini merak etmeye başladı. Yapılan açıklamada belirli bir süre sonra uygulanmış yeni gizlilik sözleşmesinin kalıcı hale geleceği ve sözleşmeyi onaylamayanların uygulamalarının da kısıtlanacağı ifade edildi. Öte yandan &quot;WhatsApp Sözleşmesi süresi bitti mi, hesaplar silinecek mi? WhatsApp Sözleşmesi son durum nedir, sözleşme nasıl iptal/kabul edilir?&quot; soruları bu noktada gündeme taşındı. Akıllı telefonlarda anlık mesajlaşma, arama ve haberleşme uygulaması bilindiği üzere bu sözleşme ile büyük tepki toplamıştı.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl kabul edilir, kabul edilmezse ne olur? WhatsApp sözleşmesi nedir, son gün ne zaman?

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu şekilde açıkladı:

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Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz.&quot;

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WhatsApp Sözleşmesi süresi bitti mi, hesaplar silinecek mi? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi nasıl iptal/kabul edilir?
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