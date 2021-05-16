Yeni genelge ile kamu çalışma saatleri: Kamuda çalışma saatleri değişti mi, esnek mesai saatleri nasıl oldu?

Kamu çalışma saatleri, normalleşme kararının açıklanmasıyla beraber yeniden gündeme taşındı. Esnek ve uzaktan çalışma sistemine devam eden vatandaşların yeni normalleşme ile beraber bu sisteme devam edecekleri duyuruldu. Hal böyleyken "Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu?" soruları binlerce kişi tarafından yanıt arıyor. İşte İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi ile kamu mesai saatleri ve tüm detaylar…
17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona erecek tam kısıtlama dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre; 17 Mayıs itibarıyla geçerli olacak kamu mesai saatleri de belli oldu.
Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.