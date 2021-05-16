Yeni genelge ile kamu çalışma saatleri: Kamuda çalışma saatleri değişti mi, esnek mesai saatleri nasıl oldu?

Kamu çalışma saatleri, normalleşme kararının açıklanmasıyla beraber yeniden gündeme taşındı. Esnek ve uzaktan çalışma sistemine devam eden vatandaşların yeni normalleşme ile beraber bu sisteme devam edecekleri duyuruldu. Hal böyleyken "Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu?" soruları binlerce kişi tarafından yanıt arıyor. İşte İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi ile kamu mesai saatleri ve tüm detaylar…