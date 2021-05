Yeter ki orada havaalanı olsun her yere gideriz

Pandemi sürecinin başından itibaren 49 farklı ülkeden 278 hasta, acil sağlık hizmeti için Sağlık Bakanlığı'nın uçak ambulans hizmetiyle yurt dışından Türkiye'ye getirildi. 2008'den bu yana bu hizmeti tamamen kendi kaynaklarıyla ve ücretsiz sunan Türkiye, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki helikopter ve uçak ambulanslar sayesinde büyük özveriyle mücadele veriyor. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı; biri 4 sedyeli, biri 2 sedyeli ve diğeri ise tek sedyeli olmak üzere 3 adet ambulans uçak ve 17 adet helikopter uçak bulunuyor. Yenidoğan vakalarının taşınmasında gerekli olan kuvöz ve yenidoğan ventilatörü gibi malzemeler ile her türlü tıbbi cihaz ve teçhizata sahip olan ambulans uçakların İstanbul ekibi SABAH'a konuştu:Dr. Hüseyin Fatih Albayrak: Şunu keyifle söyleyebilirim ki bu işi en iyi yapan ülkeyiz. Tüm dünyayı gördük fakat bizim ekipmanlarımızla, bizim kapasitemize uygun bu işi yapan çok fazla ülke görmedik. Benim klasik bir lafım vardır: Bizim hastayı alabilmemiz için tek bir şart vardır orada havaalanı olması gerekir. Başka bir şartımız yok.En son Düsseldorf'dan aldığım hastaya gümrük işlerinin biraz uzayacağını söyledim. O da, 'Sizi gördüm ya artık ölebilirim' dedi. Yine pandemiden önce İtalya'dan bir hasta aldım. Üç gün boyunca kalçası kırık bir şekilde transfer sedyesinde kalmış ve kadın beni gördüğünde hüngür hüngür ağladı. Bu uçaklarda dünyada birçok hastanede bile olmayan ekipmanlar var. Biz sadece hasta da taşımıyoruz, ilaç, aşı, organ da taşıyoruz. Mesela Van'da bir kalp çıkarılacak ama Van'da kalbi çıkartacak doktor yoksa Türkiye'nin neresinden olursa olsun ekibi alır götürürüz. Orada bekleriz ve onlar kalbi çıkardıktan sonra yerine götürürüz.Hava ambulansı yardımcı sağlık personeli Merve Çam 'Vatandaşlarımız başka bir ülkede Türk sağlık personelini gördükleri zaman büyük bir mutluluk yaşıyorlar ve biz de bu mutluluğu en kısa sürede onları anavatanına getirerek ikiye katlıyoruz' dedi.Kaptan Pilot Fatih Bayram da "Şu ana kadar Yeni Zelanda, Avustralya ve Güney Amerika haricinde her yere uçtuk. En zorlu uçuşlarımızdan birinde, Pasifik tarafında Rusya'nın sınırına gidip bir Türk hasta aldık ve geri dönmemiz neredeyse 3 gün sürdü. Bazen uçuşların 10-15 gün sürdüğü oluyor ya da 14-15 saat üst üste mesai yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ailenizden uzakta kalıyorsunuz ama bunlar işin cilvesi, gülü seven dikenine katlanıyor. Asıl sevdiğimiz şey hastayı teslim ettikten sonra yaşadığınız mutluluk. 'Hasta sorunsuz teslim edildi' diyebilmek ödülümüz.