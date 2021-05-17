Okullar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek sorusuyla uzaktan eğitim kararı hakkında araştırma yapan öğrenci ve veliler, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sorularına yanıt buldu. Kademeli normalleşme kararlarını içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi, 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitim devam edecek mi, okullar açıldı mı gibi sorulara yanıt verdi. Kademeli normalleşme kapsamında uzaktan eğitim uzatıldı mı, yüz yüze eğitim ertelendi mi gibi soruların yanıtı son dakika yüz yüze eğitim açıklaması ile haberimizde.
OKULLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN GEÇECEK?
17 Mayıs ile 1 Haziran arasını kapsayan kademeli normalleşme sürecinde kreşler, anaokulları ve özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü okullar ve rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine devam edileceği belirtildi. Diğer sınıf seviyeleri için de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya uygun hareket edileceği duyuruldu.
UZAKTAN EĞİTİM UZATILDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın basın açıklamasında ise, resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. Sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime başlanacağı belirtildi. Belirtilen sınıf ve kurumlarda 17 Mayıs itibariyle belli koşullar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer seviyelerde ise uzaktan eğitim uzatıldı. Buna göre, bahsedilen kademeler dışında tüm sınıflarda 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitim devam edecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇEN SINIFLAR
Kreş,
Anaokulları,
8. sınıflar,
12. sınıflar,
Özel gereksinimli öğrenciler
Bu sınıfların dışında kalan seviyeler ise en az 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edecek. 1 Haziran sonrası için yeniden durum değerlendirmesi yapılacak.