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Giriş Tarihi: 17.5.2021 22:38

12 farklı türde 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 427 şüpheli yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
12 farklı türde 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 427 şüpheli yakalandı

’da son 20 günde 12 farklı türde 41 kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi. 427 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satıcılarına yönelik seri operasyonlar düzenledi. Son 20 günde 41 kilo 976 gram uyuşturucu madde ve beş bin 251 uyuşturucu hap ele geçirildi.

12 FARKLI TÜRDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

427 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, dört av tüfeği, üç kuru sıkı tabanca ve 246 mermi bulundu. Operasyonlarda 12 farklı türde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ifade edildi.

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12 farklı türde 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 427 şüpheli yakalandı
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