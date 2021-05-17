148 bin kişi aşılandı

Gaziantep'te bugüne kadar 148 bin 815 kişiye çift doz KOVİD-19 aşısı, 211 bin 797 kişiye ise ilk doz aşı yapıldığı açıklandı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çin'den getirilen Sinovac aşısının geldiği günden bu yana toplam 148 bin 815 kişinin aşılarının iki dozunun da tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, sadece ilk doz aşıyı yaptıran kişi sayısının ise 211 bin 797 olduğu açıklandı.

Aşılama için hak kazanan yaş ve meslek gruplarından isteyenlerin hastaneler veya aile hekimlerinden randevu alarak istediği aşıyı yaptırabildiğine dikkat çekilen açıklamada, aşı hakkı olduğu halde bugüne kadar aşı yaptırmayan vatandaşların da bir an önce aşılarını yaptırmaları istendi.