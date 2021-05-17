19 Mayıs'a sayılı günler kala yasaklar 19 Mayıs'a uzatılacak mı, 19 Mayıs tam kapanmaya dahil mi soruları gündeme geldi. 17 Mayıs'ta bitmesi planlanan tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı sorusu için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. 19 Mayıs tatil mi sorusuna bu yıl 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı sorusu da eklendi. 19 Mayıs kararıyla ilgili son durum haberimizde.

YASAKLAR 19 MAYIS'A UZATILACAK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. 17 Mayıs'ta son bulması beklenen tam kapanma sürecinin 19 Mayıs'a uzatılması ön görülüyor. Zira geçtiğimiz yıl da koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık kutlamalar risk oluşturmuş, bu nedenle 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Tam kapanma sürecinin bitmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı ve 17 Mayıs ile 1 Haziran arasını kapsayan kademeli normalleşme kararları alındığını duyurdu. Genelgede, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yer almadı.