27. Dönem POMEM polislik sınavı ve spor mülakatı 2021 ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? Gözler Polislik fiziki yeterlilik sınavı tarihinde!

Polislik sınavı için geri sayım başladı. 27. Dönem POMEM polis alımı kapsamında binlerce aday belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştirmiş ve sağlık kontrolü aşamasını geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı. Ancak salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sonucunda ertelenen spor mülakatı (fiziki yeterlilik sınavı) için gözler yeniden Polis Akademisi'ne çevrildi. Bu noktada 27. Dönem POMEM polislik sınavı ve spor mülakatı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte POMEM sınav tarihi hakkında tüm gelişmeler…
27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM mülakat sınavları tarihleri açıklandığında haberimizde detaylara ulaşabilirsiniz...
SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.