345 bin kişilik kardeşlik ordusu

Antalya'da yaşayan Emin Balin'in, 10 yıl önce öğretmenine kan bulmak amacıyla sosyal medya hesabından kurduğu "Antalya Kan Bankası" grubu, 188 bin 369'u Antalya'da, 345 bin 662 üyeli dev bir kan kardeşliğine dönüştü. ABD'den Rusya'ya, Almanya'dan Katar'a kadar onlarca ülkede de 5 bin 978 üyesi olan grup, kısa sürede kan arayanların ve gönüllülerin buluşma noktası oldu. Bugüne kadar 100 bin ünite kan ve trombosit bağışı yapılırken, grubun yöneticileri geceleri de nöbet tutuyor. Grubun kurucusu Balin şunları söyledi:Günde en az 60 kişi kan ihtiyacı için bize ulaşıyor. Bu sayı bazen 100'e kadar çıkıyor. Doktorlar ve hemşireler de bizi arayıp yardım istiyor. Grupta yaptığımız duyurularla "Süpermen" dediğimiz gönüllüleri, kan ihtiyacı olanlarla buluşturuyoruz. Ayrıca 7 bin kişilik veri bankamız var. Sabah saat 4'te insanlar gözü yaşlı kan arıyor. Biz gruba yazıyoruz. "Bu saatte zor" diyorsun. Bir bakmışsın Kundu'da bir otel sahibi "Personelim hazır diye bizi arıyor.Hastaların yüzde 99'una kan temin ediyoruz. Yurtdışı üyelerimiz kanserli çocuk hastalarımızın isteklerini yerine getiriyor. Gerektiğinde uçağa atlayıp kan verip geri gidebiliyor. Kanser hastalarının kan sorununa dikkat çekmek için saçlarımızı kazıttık. Ayrıca gönüllülerin bağışlarıyla onlarca aileye ev eşyası yardımı yaptık. Antalya Kan Gönüllüleri Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ( ANTKAN-DER) kurduk. Hastalar için bir konukevi ve kan gönüllülerini hastanelere götürmek için araç alma planımız var.