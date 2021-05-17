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Giriş Tarihi: 17.5.2021 08:44 Son Güncelleme: 17.5.2021 09:02

'da cani evlat dehşet saçtı!

DHA
Adana'da cani evlat dehşet saçtı!

'da, vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Eşe Güven (57), tartıştığı oğlu A.G. tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı. Cani evlat ise gözaltına alındı...

Olay, saat 06.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2497 Sokak'ta meydana geldi. Sabah evde bulundukları sırada Eşe Güven ile oğlu A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., ekmek bıçağıyla annesine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alan Eşe Güven, komşularına sığınarak yardım istedi.

Adana'da annesini bıçaklayan şahıs yakalandı

A.G. olay yerinden kaçarken, devriye görevinde bulunan polis ekibi durumu fark edip, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hasteneye kaldırılan Eşe Güven, tedaviye alındı. Bölgede araştırma yapan polis ekibi, şüpheli A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesine şiddet uyguladığı iddia edilen A.G.'nin, polis merkezindeki sorgusu sürüyor. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Adana'da cani evlat dehşet saçtı!
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