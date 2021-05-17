Adana'daki çifti KADES kurtardı! Bunu yapan öz evlatları...

"UYUŞTURUCUYU İÇİYORLAR MI, SATIYORLAR MI BELLİ DEĞİL"



İhlas Haber Ajansı'na konuşan baba Metin D., "Oğlumla devamlı kavga ediyoruz ve bizi darp ediyor. Para istiyor, uyuşturucu kullanıyor. Buraya gelen giden çok oluyor ve ne yaptıkları belli değil. Uyuşturucuyu içiyorlar mı, satıyorlar mı belli değil. Çok kişiyi de burada dövdük ama yine uslanmadı" diye konuştu.