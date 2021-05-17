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Giriş Tarihi: 17.5.2021 22:33

’da kaçağa darbe! 100 bin adet makaron ele geçirildi

MEHMET AL
Alanya’da kaçağa darbe! 100 bin adet makaron ele geçirildi

'nın ilçesinde bir iş yeri ile eve yapılan baskında 100 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Baskında ayrıca 3 sigara sarma makinesi ile çok sayıda boş pakete el koyuldu.

Alanya KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu Hacet Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Caddesi üzerinde bir iş yeri ile Güllerpınarı Mahallesi İsmi Sokak'taki bir eve baskın düzenledi.

Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda toplamda 100 bin adet bandrolsüz makaron, 30 bin 880 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 195 adet boş tütün paketi, 10 kilogram tütün, 2 adet komprosör, 3 adet sigara sarma makinası, 2 adet elektronik sigara ve 20 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerle ilgili F.Z.C. ile F.R.C. gözaltına alındılar. F.Z.C. savcılık talimatı gereği emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, F.R.C. 18 Mayıs'ta Alanya Adliyesi'ne sevk edilecek.

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Alanya’da kaçağa darbe! 100 bin adet makaron ele geçirildi
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