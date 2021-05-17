Alanya’da kaçağa darbe! 100 bin adet makaron ele geçirildi

Alanya KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu Hacet Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Caddesi üzerinde bir iş yeri ile Güllerpınarı Mahallesi İsmi Sokak'taki bir eve baskın düzenledi.

Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda toplamda 100 bin adet bandrolsüz makaron, 30 bin 880 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 195 adet boş tütün paketi, 10 kilogram tütün, 2 adet komprosör, 3 adet sigara sarma makinası, 2 adet elektronik sigara ve 20 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerle ilgili F.Z.C. ile F.R.C. gözaltına alındılar. F.Z.C. savcılık talimatı gereği emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, F.R.C. 18 Mayıs'ta Alanya Adliyesi'ne sevk edilecek.