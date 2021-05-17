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Giriş Tarihi: 17.5.2021 17:13

Alman Saskia, gördüğü rüyadan sonra 'Müslüman' oldu

DHA
Alman Saskia, gördüğü rüyadan sonra 'Müslüman' oldu

'da yaşayan ve rüyasında imamla birlikte camiye gittiğini gören (19), gurbetçi komşularını ziyaret etmek için geldiği 'de Müslüman olup, Zeynep adını aldı.

Almanya'da yaşayan Saskia Michelle Müller, yaklaşık 1 ay önce rüyasında imamla birlikte camiye gittiğini gördü. Bunun üzerine Müller, Kayseri'deki gurbetçi komşuları Züleyha Delikuş ile Semina Gençoğlu'nu telefonla arayarak rüyasını anlattı.



Daha sonra Müslüman olmaya karar veren Müller, İslam'ı tanımak için 1 hafta önce Kayseri'ye geldi. Burada Kayseri İl Müftülüğü'ne başvuran Müller için ihtida töreni düzenlendi. Törende kelime-i şehadet getiren Müller, Müslüman olarak Zeynep ismini aldı.



Müller, "Küçük yaştayken Müslüman komşuya gittiğimde onun namaz kılmasından etkilendim. Çevresindeki Müslümanları da görünce onların yaşantılarından çok etkilendim. İslam'ı daha yakından tanıdıktan sonra bir rüya gördüm. Hoca ve bir cami gördüm. Camiye gidip ziyaret ettiğimi gördüm ve en çok da bundan etkilendim. İslam'ı tanıdıkça kendimi daha iyi hissetmeye başladım" dedi.

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Alman Saskia, gördüğü rüyadan sonra 'Müslüman' oldu
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