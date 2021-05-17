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Giriş Tarihi: 17.5.2021 10:45

Anıt inşaatında göçük: 3 işçi yaralandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Anıt inşaatında göçük: 3 işçi yaralandı

’da Belediye tarafından yaptırılan bir anıtın inşatı sırasında çökme meydana geldi. Demirlerin altında kalan inşaat işçilerinden 3’ü yaralandı.

Bursa'nın Gemlik Belediyesinin kente yaptırdığı Kuva-i Milliye Anıtı inşaatında göçük meydana geldi. Belediye tarafından özel bir firmaya köprü üzerine yaptırılan anıtın betonları dökülürken, inşaat işçilerinin bulunduğu platform büyük bir gürültü ile çöktü. Tonlarca ağırlığındaki anıt demirlerini kaldıramayan betonun derenin içerisine çökmesi sonucu inşaatta çalışan 3 işçi yığınların arasında kaldı. Düşen işçilerden bazıları kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken, yaralanan 3 işçi olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Anıt inşaatında göçük: 3 işçi yaralandı
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