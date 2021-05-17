Antalya'da şoke eden olay! Kanalda kafatası buldu!





Kafatasını görünce şaşkınlık yaşayan Taylan Aslan, "Burada portakal bahçemiz var, onu sulamak için geldik aslında. Buraya baktım balçık dökülmüş. Baldızımı aradım 'Haberiniz var mı buraya balçık dökmüşler.' O da 'Benim haberim yok' dedi, 'Sen bir fotoğraf çekip at da ben yarın DSİ'ye sorayım' dedi. Oranın fotoğraflarını çekerken tesadüf kafatası ile karşı karşıya kaldım. Onun da fotoğrafını çekip onun da fotoğrafını attım, sonra 'Jandarmayı arayalım mı' dedik. Jandarmayı aradık, arkadaşlar da geldi. İnceliyorlar, bakıyorlar olay bu. Bizim tapulu arazimize kanaldan balçığı çıkarmışlar dökmüşler. Kafatası da balçığın içinde gelmiş tarladan çıkan bir şey değil. O balçığın içinden çıktı. Olay bundan ibaret" dedi.