AÖF sınav giriş belgesi ekranı ve açıköğretim sınav tarihleri! 2021 AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl olacak?

Açıköğretimde öğrenciliğini sürdüren milyonlarca vatandaş, AÖF sınavları ne zaman ve nasıl olacak diye araştırıyor. AÖF sınav tarihleri açıklandı mı sorusu ile Anadolu Üniversitesi dönem sonu final sınavları ne zaman gerçekleşecek diye merak ediliyor.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖF Güz Dönemi ve AÖF Bahar Dönemi ilk sınavları tamamlandı. AÖF Bahar Dönemi final sınavları için hazırlananlar AÖF sınavları ne zaman ve nasıl gerçekleşecek diye araştırıyor. AÖF sınav tarihleri açıklandı. 2021 bahar dönemi AÖF sınavları mayıs ayının son haftası ile Haziran ayında uygulanacak.