Atık malzemelerden roketatar, kepçe yaptı

Kayserı'nın Pınarbaşı İlçesindeki Pazarören Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 12. sınıf öğrencisi Atalay Polat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda kullandığı yerli ve milli T122 Çok Namlulu Roketatar Sistemli ÇNRA'nın birebir maketini yaptı. Polat "Haberleri izlerken ilk kez gördüm ve çok etkilendim. Eski bilgisayar kasası, sprey kutusu, eski tükenmez kalem ve karton gibi atık malzemeyi bir araya getirip ÇNRA'yı yaptım. Gerçeğinin yaptığı tüm hareketleri yapabiliyor. Tek fark roket atmaması. Ayrıca otomobil ve cip, hızar motorundan traktörde yaptım. Traktör benzinliydi ve hareket ediyordu. Bir ara çapa makinesi olarak kullandık. Suyla çalışan bir aracımda vardı. Basınçla gelen su dinamoyu, dinamonun ürettiği elektrik ise aracı hareket ettiriyordu. Ardından hidrolik sistemli bir de kepçede ürettim. Şimdi ise araçların freni boşaldıktan sonra kendiliğinden durmasını sağlayan bir proje hazırlıyorum" dedi.