Babasını, kendini uyardığı için öldürmüş

İZMİT İlçesine bağlı Bayraktar Köyünde, önceki gün oğlu Edip Bayram tarafından öldürülen Ali Bayram, dün toprağa verildi. Zanlının sorgusu sürerken, olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, olaydan önce Edip Bayram evinin önünde rastgele ateş açtı. Yan binada oturan, 2006'da öldürdüğü amcası Hüseyin Bayram'ın oğulları Edip Bayram'ı uyarıp "Amcanı öldürdün. Bizi demi öldüreceksin?" dedi. Bayram, kuzenlerinin bulunduğu balkona ateş açtı. Kuzenleri de jandarmayı aradı. Bayram olay yerine gelen jandarma ile tartışıp, bir astsubay ile 2 uzman erbaşı yaraladı. Bu sırada tarladan dönen babası Ali Bayram, "Sen niye böyle yapıyorsun?" diyerek oğlunu uyardı. Edip Bayram bu sefer babasına ateş etmeye başladı. Ali Bayram, kanlar içinde yere yığılarak can verdi. Edip Bayram, kuzenleri Cafer ve Hüseyin ile kendisini sakinleştirmeye çalışan köy muhtarı Ali Cevat Tomardur ile komşusu Ercan Aslan'ı da yaraladı. Edip Bayram'ın, sosyal medya hesabında silahlar ve bıçaklarla çektirdiği fotoğrafları dikkat çekiyor.